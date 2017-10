Garoto de 10 anos tem morte cerebral, retoma a vida e diz a Terra será invadida por demônios

Muitas pessoas acreditam que existe vida após a morte. Foi o que um jovem disse a sua mãe antes de morrer, aos 13 anos

O menino falou sobre o futuro da Terra, mencionou uma guerra mundial e relatou seu encontro com Jesus.





Giovanna, a mãe, destacou os detalhes sobre a experiência de seu garoto e afirmou que um dia ela o verá novamente no céu.





Tudo começou em 2012, quando Jeremy sofreu um afogamento.





Os médicos acreditavam que ele não viveria por muito tempo, porém foram surpreendidos pela sua recuperação constante.





Essencialmente ele seria um vegetal humano devido à privação de oxigênio (de 40 minutos) que o cérebro sofreu.





O MENINO foi considerado morto por 40 minutos e depois conseguiu retomar suas atividades cerebrais.





Durante este tempo Jeremy não sofreu nenhum dano cerebral aparente.





A equipe médica o manteve no suporte de vida (máquinas) durante 5 dias.





Dos 10 aos 13 anos, o jovem teria relatado sua experiência de quase morte para sua mãe.





Infelizmente, ele morreria 3 anos depois do trauma […] seu coração e pulmões tiveram lesões irreparáveis no acidente.





O ENCONTRO COM JESUS, SEGUNDO A MÃE





O menino explicou que, quando ele estava se afogando, um homem estendeu as mãos para ele […] ele vestia uma túnica longa envolvida com uma cinta dourada, tinha cabelos longos e barba. O menino pensou que era Jesus, contou a mãe.





Ao mesmo tempo, do outro lado dele (na água) um buraco negro se abriu e uma criatura horripilante saiu, tentando arrastá-lo para o buraco.





Jesus o instruiu a chutar a vil criatura com seus pés e a golpeá-lo nos dentes. Depois disso, a criatura recuou para o fundo da água.





O buraco então se fechou e Jesus disse que levaria Jeremy para um lugar seguro.





Depois que Jeremy agarrou a mão de Jesus, ele passou a voar enquanto passavam pelas nuvens.





NO CÉU TODOS SÃO FAMILIARES





Parecia ser uma cidade de cristal, contou Jeremy.





As ruas eram pavimentadas com ouro, as pessoas pareciam ser extraordinariamente felizes e amigáveis.





Todos ao seu redor se sentiam como membros de uma mesma família […] as cores eram muito mais bonitas do que na Terra.





Havia muitos bebês, contou. Ele não conseguia entender por que havia tantos.





Trabalhadores cuidavam desses desses bebês […] todos eram felizes, seguros e amados depois de terem sido abortados na Terra.





Jeremy também explicou que sua ‘passagem pelo ‘céu’ teria lhe revelado coisas ruins.





Ele relatou que o mal estaria chegando à Terra até o ano de 2017 e uma guerra saldaria o exército de Satanás […] as pessoas deveriam se preparar para uma invasão de demônios (forças do mal).





A mãe perguntou ao filho o que ela deveria fazer para se preparar para esses dias turbulentos:





“Você deve pedir perdão a Deus antes que tudo desmorone. Talvez a humanidade tenha ainda uma chance.”





Via portal Pelo Amor de Deus