Ladrão invade residência, mas desiste do crime após ser perseguido por idosa nua

Um homem que havia invadido uma residência em Yarmouth (Massachusetts) na terça-feira (25/10) acabou desistindo do crime por causa da reação da moradora. O ladrão resolveu bater em retirada após ser perseguido por Patricia Mulkeen, de 91 anos. Detalhe: nua.

Patricia Mulkeen | Reprodução/7News Boston

De acordo com a emissora 7News, Patricia foi acordada pelo latido do seu cão, o terrier Pepper. Ela deixou o marido dormindo na cama e desceu, sem roupa, para investigar. E então deu de cara com o bandido.





"Imagina uma cara de uns 20 e poucos anos olhando uma mulher de 91 nua", comentou Jack, marido de Patricia.





A polícia foi chamada e conseguiu prender o invasor, identificado como Joseph Parent, de 28 anos.





Fonte: Blogs O Globo