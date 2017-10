Mulher é suspeita de fazer saques do PIS com 100 RGs falsos

Esquema desviou R$ 22.488 do programa federal, mas a Polícia acredita que o rombo pode ser maior.

Maria Iana Bezerra de Souza (27), foi presa em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, na sexta-feira (20), durante uma ação da Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil. Com a mulher, a Polícia Civil apreendeu mais de 100 documentos falsificados, entre carteiras de identidade e CNH. Os documentos seriam utilizados para sacar dinheiro do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).





De acordo com o delegado Jaime de Paula Pessoa, titular da DDF, com a prisão, realizada através de investigação e denúncias anônimas, a Polícia espera encontrar outros cinco integrantes do grupo criminoso.





Além dos documentos, foram encontrados cartões de crédito, cartões de loja e 24 comprovantes de saque do PIS/PASEP, cada um estimado em R$ 937, o que representa um valor total de R$ 22.488. Entretanto, a Polícia acredita que os valores sejam ainda maiores.





A mulher responderá por estelionato, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, uso de documento falso, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Iana foi presa recentemente, mas ganhou liberdade após uma audiência de custódia.





De acordo com as investigações, o esposo de Iana, Franciedson da Silva Leite, foi preso há 20 dias em Natal, Rio Grande do Norte, suspeito de aplicar o mesmo golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal.





Fonte: Cnews