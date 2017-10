A família da Stickbom do Dr. Veridiano Braga de Siqueira está de luto pela perda inesperada, do grande torcedor do Guarany, Sr. Veras, um pai excelente, um grande homem, um excelente esposo e um grande amigo. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor.

