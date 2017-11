Cid cobra apoio de Camilo a Ciro, após pesquisa mostrar liderança de Lula no Cariri

Ex-governador esteve reunido com prefeitos no Sul do Estado para tentar levantar o nome do irmão na Região.

O ex-governador Cid Gomes se reuniu com prefeitos e lideranças do Cariri nessa quinta-feira (9). Ele estava com pesquisa sobre Eleições 2018 na Região. Para a Presidência da República, Lula segue na dianteira, com 62% das intenções de voto. Ciro Gomes marca apenas 9%, atrás de Bolsonaro e Marina.





Cid cobrava mais empenho dos prefeitos ligados ao seu grupo, para que o quadro vexaminoso mude. Disse também que exigiria do governador Camilo Santanaapoio explícito ao seu irmão.





Os aliados do Cariri foram convocados para reunião na próxima segunda-feira (13), em Fortaleza, com a presença de Ciro. O intuito é traçar estratégias para o crescimento do nome do irmão de Cid no Ceará rumo ao Planalto próximo ano.





Alto e bom som





A reunião de Cid tem um único objetivo: pressionar Camilo a abraçar a candidatura de Ciro Gomes publicamente. Fazendo que o governador deixe de lado, claro, Lula, seu companheiro de PT.