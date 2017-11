Confira vídeo da carreata a favor da cassação de Ivo Gomes por compra de votos

Na noite de ontem, o juiz Fábio Falcão determinou que os diplomas do prefeito e de sua vice fossem cassados e os votos recebidos em 2016 anulados.

Carros e motos percorreram as ruas de Sobral, na noite desta terça-feira (28), em uma moto-carreata a favor da cassação do prefeito Ivo Gomes por compra de votos no ano passado.





Confira vídeo da carreata

Fonte: Cearanews7