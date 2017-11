É DE PARTIR O CORAÇÃO! VAMOS AJUDAR!

Recebemos via mensagem facebook um pedido de ajuda de uma família que está precisando urgente de ajuda no Hospital Santa Casa de Sobral. As vítimas são da cidade de Morrinhos.



Contato para quem quiser ajudar (88) 994725897.

"Boa noite gente! Venho em meio dessa publicação pedir a ajuda de vocês. Recentemente, eles se envolveram em um acidente. Um cara alcoolizado bateu na moto que eles estavam, matando o motorista da moto e ferindo a Eliete e o Mateus de 9 Anos.

Infelizmente, ela acabou tendo que amputar a perna e o Mateus teve ferimentos graves, como podem ver na foto. A acompanhante dela informou que o Mateus precisa fazer exames que são pagos e está usando fralda. Já a Eliete está internada e precisa de ajuda de custo para se manter. Quem poder ajudar essa família com mantimentos, orações falem comigo ela esta internada na Santa casa de misericórdia de sobral! Ajudem compartilhando toda ajuda é bem vinda......Dúvidas chamar inbox vamos ajudar gente vamos ajudar quem precisa n precisa ser mto."