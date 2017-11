GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR PRENDEM INDIVÍDUO ACUSADO DE ASSALTO

Na manhã desta segunda-feira (6), durante as blitzes voltantes realizadas pela Guarda Municipal de Sobral com apoio da Polícia Militar, conseguiram efetuar a prisão em flagrante de Francisco Gessi Gomes Delmiro, 19 anos, natural de Sobral, acusado de praticar assalto na Rua 27 de Setembro, no Largo das Dores. O infrator utilizou uma faca na ação criminosa.





O acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de roubo.





Os Guardas Municipais e PMs que efetuaram a prisão foram: Guarda Célio, Guarda Gleiton e Guarda Kleber, Sargento Ronaldo, Sargento Prado e Cabo Freitas.