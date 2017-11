Homens furtam boi e fogem com o animal dentro de carro em Santa Catarina

Os bombeiros foram chamados para ajudar na retirada do animal. Os ladrões fugiram e, até a publicação desta matéria, não haviam sido presos.





Um boi da raça nelore foi resgatado pela Polícia Miltar em Tijucas, em Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira, 20. De acordo com informações do G1 SC, o animal havia sido furtado de uma propriedade no município.





Os agentes de segurança fizeram o resgate do mamífero depois de ter percebido, durante uma ronda, que um carro estava muito baixo e começou a perseguir o veículo. Os dois homens que estavam no veículo tentaram fugir e acabaram abandonando o automóvel.





Ao abrirem o carro, os policiais viram o boi no banco de trás. Os bombeiros foram chamados para ajudar na retirada do animal, que fugiu, mas acabou recapturado e mantido no terreno, amarrado, até ser recuperado pelo dono. Até a publicação desta matéria, os ladrões não haviam sido presos.





