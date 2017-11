Marco sediará capacitação regional para supervisores do Programa Criança Feliz

Entre os dias 07 e 09 de novembro, Marco sediará a segunda capacitação regional para os supervisores do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz. Ao todo, supervisores de 24 municípios, do Litoral Oeste/Vale do Curu e Litoral Norte, participarão da formação que tem como objetivo capacitar os participantes na metodologia ‘Cuidado para o Desenvolvimento da Criança’ - CDC.





“O Município aderiu ao programa em 2017 e, desde agosto, iniciou atendimentos domiciliares a 150 famílias com gestantes e crianças, de até 3 anos, beneficiárias do Programa Bolsa Família ou de até 6 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, e tudo isso com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento infantil e para o fortalecimento de vínculos familiares das crianças na primeira infância,” informou a secretária municipal de Assistência Social, Isis Yara Farias Sousa.





Criança Feliz





Lançado pelo Governo Federal em outubro de 2016, o Programa Criança Feliz tem como objetivo fortalecer vínculos afetivos e familiares por meio do desenvolvimento humano, através do acompanhamento e evolução infantil integral na primeira infância, além de promover o acesso de gestantes, crianças e suas famílias a políticas e serviços públicos. Cerca de 30 mil crianças e gestantes de 170 municípios do Ceará estão sendo atendidas pelo Programa, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em parceria com Estados e municípios.









Serviço:





Capacitação regional dos supervisores do Programa Criança Feliz

Data: 07 a 09 de novembro de 2017

Local: CRAS Paulo Sílvio Macedo Osterno (Rua Presidente Médice, s/n - Marco- CE)