OPORTUNIDADE: IFCE abre seleção para professor substituto em Sobral

O campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE) abre inscrições do processo seletivo para contratação de professor substituto. A oferta é de uma vaga para a área de Tecnologia de Alimentos. O candidato precisa ter uma das seguintes graduações: Bacharelado em Nutrição, Bacharelado em Agronomia, Engenharia de Alimentos, Tecnologia em Alimentos, Bacharelado em Economia Doméstica, Bacharelado em Química, Bacharelado em Química Industrial, Engenharia Química e Tecnologia em Agroindústria.





O contrato é por um ano, podendo ser prorrogado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.





As inscrições devem ser feitas entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro, exclusivamente pela internet ( http://qselecao.ifce.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4350 ). O processo seletivo contará com duas etapas: desempenho didático - que consistirá em uma aula teórica, ministrada em nível de graduação sobre assunto sorteado, perante banca examinadora, com duração de 60 minutos - e prova de títulos. O tema sorteado foi "Tecnologia de Cereais e Derivados".