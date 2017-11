PM é baleado e tem arma roubada no Mondubim

O soldado foi atingido em uma das pernas e socorrido até o Frotinha da Parangaba. No momento da ação, a vítima estava fardada.

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na madrugada desta sexta-feira (24) enquanto trafegava fardado na sua motocicleta, pela Avenida Godofredo Maciel, no Mondubim. Os criminosos levaram a pistola do PM.





De acordo com testemunhas, a vítima foi abordada por dois homens armados, que se aproximaram em uma outra motocicleta. O soldado foi atingido em uma das pernas e, em seguida, socorrido até o Frotinha da Parangaba. Também foi roubada a carteira do PM. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a vítima não corre risco de morte. Nenhum suspeito pelo crime foi capturado.





Polícia busca suspeitos





Em nota, a SSPDS, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), também informou que equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará realizam buscas no sentido de capturar os dois suspeitos de atirar no agente. "Os suspeitos notaram que o militar estava parcialmente fardado e efetuaram um disparo, acertando o fêmur esquerdo", reforçou a secretaria.





O crime será investigado pela 11º delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada em investigar crimes contra agentes da segurança pública.