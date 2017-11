POLICIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE MAIS UM HOMICIDA

Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral e do Núcleo de Homicídios, dando sequência as investigações dos homicídios ocorridos em Sobral​, prenderam DANIEL SOUSA BRANDÃO, 20 anos, natural de Sobral, vulgo "PEIDA COLA" por força de mandado de prisão preventiva, onde o mesmo é acusado de Homicídios em Sobral. Daniel foi preso em sua casa no residencial Caiçara e foi encaminhado a Cadeia Pública, ficando à disposição da justiça. O acusado é o quarto homicida a ser preso desde a implantação do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral.