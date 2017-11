POLICIAIS CIVIS DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral cumpriram no final da manhã de hoje (29), mais um mandado de prisão expedido pela Juíza da 3° Vara Criminal de Sobral. O preso foi identificado por Francisco Silva Lima, vulgo "LOBÃO", onde o mesmo foi condenado por Estupro de Veraneável, fato ocorrido em 2011. Diante do mandado de prisão em mãos, os Policiais Civis começaram as investigações com o fito de localizar e prender "Lobão", que foi preso em frente ao Fórum, quando transitava em uma motocicleta, pois estava trabalhando de distribuidor. Francisco Silva Lima foi encaminhado para a Penitenciária de Sobral para que possa dá início ao cumprimento de sua pena.





Mais uma vez os Policiais Civis do Ceará vem demonstrando que mesmo diante das dificuldades estruturais e de pessoal está tirando os elementos nocivos à sociedade e os colocando à disposição da justiça.





Fonte: Sobral 24 horas