POLICIAIS CIVIS DE SOBRAL REALIZAM MAIS UMA PRISÃO

No inicio da tarde de hoje 22 /11/ 2017, Policiais Civis da Delegacia da Mulher (DDM) deram cumprimento a mais um Mandado de Prisão expedido pela Juiza da 3ª Vara Criminal de Sobral, Exma. Dra. Joyce Sampaio Fontenelle Durval, dessa vez foi em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA, alcunha “MOCÓ ”. José Antônio é acusado de ameaçar sua genitora, uma senhora idosa, e roubar os objetos de sua casa para trocar por drogas e bebidas. Os policias civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral - DDM realizaram as investigações e hoje (22), por volta, das 13h lograram êxito e prenderam o acusado, sendo o mesmo encaminhado para a cadeia pública de Sobral, ficando à disposição do Poder Judiciário. JOSÉ ANTÔNIO, vulgo “ MOCÓ ”, já possui uma vasta ficha criminal, respondendo a 13 crimes tais como lesão corporal, vários de ameaça, principalmente na Lei Maria da Penha, furto, roubo, entre outros. Mais uma vez mesmo com todas as dificuldades, a Policia Civil do Ceará, em especial os Policiais Civis de Sobral, vem realizando o seu trabalho de forma rápida e eficiente para garantir a segurança da população sobralense e cearense.