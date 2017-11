POLICIAL REAGE A ASSALTO E MATA BANDIDO DENTRO DE ÔNIBUS EM FORTALEZA

Passageiros do veículo presenciaram o tiroteio entre o servidor e criminosos. O policial foi socorrido até o hospital.





Um policial militar, de identificação não revelada, foi baleado no tórax após reagir a um assalto dentro de um ônibus, na Avenida Frei Cirilo, Messejana. O crime aconteceu por volta das 18h, nesta segunda-feira (27).





Conforme testemunhas, policial e criminosos protagonizaram um tiroteio no interior do veículo. O servidor atirou contra um dos suspeitos, que morreu ainda no local.





O agente de Segurança Pública foi socorrido por populares até o Frotinha da Messejana. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não informou o estado de saúde do policial.

Suspeito morto no interior do coletivo