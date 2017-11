Segurança no Centro será reforçada definitivamente com mais 160 policiais militares

O Centro de Fortaleza vai ganhar um reforço policial permanente, com mais 160 policiais que estarão diariamente em pontos fixos da Malha Central patrulhando a área e impedindo a ação de assaltantes e autores de pequenos furtos. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (21), num encontro entre o secretário da Segurança Pública do estado, André Costa, e representantes dos lojistas do Centro.





Os 160 homens da PM fazem parte da recente turma de soldados incorporada ao efetivo do Policiamento Ostensivo Geral (POG). Segundo dados da SSPDS, somente entre os meses de janeiro e setembro, nada menos, que 3.966 casos de roubos e furtos foram registrados no Centro, conforme Boletins de Ocorrência (B.O).





De acordo com André Costa, até janeiro próximo, o Centro conta com um reforço policial de aproximadamente 400 homens, das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eles participam da operação anual batizada de “Centro Seguro”. O objetivo é garantir a segurança e tranquilidade para as pessoas que vão ao centro comercial da Capital realizar as suas compras de Natal e Ano-Novo. Mas, com o fim da “Operação Centro Seguro”, o reforço é retirado.





Flutuante





No entanto, conforme a medida anunciada ontem (20), dos 400 agentes que estão trabalhando neste período natalino, 160 ficarão definitivamente no trabalho de patrulhamento das ruas do bairro.





Segundo os lojistas, em dias úteis normais, o Centro recebe uma população flutuante de até 350 mil pessoas/dia. No entanto, neste período natalino, esta população passa para até 600 mil pessoas nos dias mais próximos ao Natal.





As vias e logradouros com maior intensidade de fluxo de pessoas são as ruas 24 de Maio, General Sampaio, senador Pompeu, Barão do Rio Branco, Floriano Peixoto, Guilherme Rocha, Liberato Barroso, São Paulo, Pedro Pereira, Pedro I, Senador Alencar e Castro e Silva; e além das praças José de Alencar, Lagoinha, do Ferreira, dos Leões, da Estação (Castro Carreira), Coração de Jesus, do Carmo, e no entorno da Catedral, se estendendo até a Rua José Avelino, onde está localizado um centro de venda de confecções e o Mercado Central de Fortaleza.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro