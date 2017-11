SOBRAL: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DUAS VÍTIMAS FATAIS É REGISTRADO NA LOCALIDADE DE PAU D`ARCO

Na madrugada deste domingo (26), por volta das 4h, na localidade de Pau D`Arco, nas proximidades do distrito de Aprazível, houve um sinistro com duas vítimas fatais. O acidente envolveu duas motocicletas. As vítimas colidiram frontalmente. Uma moto era conduzida por um homem identificado por Erivaldo e a outra moto era conduzia por uma mulher identificada Joana Darc.



As vítimas morreram no local. As causas do acidente são desconhecidas.