SSPDS desmente boato sobre bebê abandonado no lixo e resgatado por cachorro

Falsa informação está sendo divulgada em grupos de WhatsApp e redes sociais.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) desmentiu na última quarta-feira, 1º, um boato que está circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais de que um cachorro resgatou um bebê que havia sido abandonado em um lixo no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Conforme o que está sendo divulgado na falsa informação, uma mãe havia jogado um recém-nascido próximo a um lixo e horas depois um cachorro passou, pegou a criança com a boca e levou até a casa mais próxima. Os moradores entraram em contato com a polícia e o bebê foi socorrido.





De acordo com a SSPDS, a informação que está sendo divulgada não procede. "O fato em questão é um caso antigo, ocorrido há mais de um ano".





Caso semelhante





O POVO Online apurou que um caso semelhante aconteceu em 2015, no Parque Leblon, em Caucaia. Porém, o cachorro não transportou o bebê na boca até uma residência e sim latiu para alertar as pessoas que passavam pelo local, que se tratava de um terreno baldio. Um homem que morava vizinho ao terreno encontrou o bebê após ser guiado pelos latidos e ouvir o choro. A criança ainda estava com o cordão umbilical.





Ainda conforme a apuração, na época, o bebê, que era do sexo masculino, foi resgatado pela polícia, que o levou ao hospital Santa Terezinha e depois encaminhou para o Conselho Tutelar de Caucaia, onde ficaria à disposição da Justiça caso os familiares não fossem encontrados.