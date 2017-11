ÚLTIMA HORA: BALA E SANGUE EM TENTATIVA DE ASSALTO A POSTO DE COMBUSTÍVEL EM SOBRAL

Uma tentativa de assalto foi registrada na manhã desta quinta-feira (30) no posto de combustível às margens da BR 222, em Sobral, precisamente logo após o trevo que dá acesso ao município de Santana do Acaraú.





As primeiras informações são de que dois indivíduos tentaram praticar um assalto ao posto, quando um "cliente" reagiu e atirou nos assaltantes. Um criminoso foi baleado e outro conseguiu fugir.



A Polícia Militar e a PRF estão realizando diligências na tentativa de prender o segundo indivíduo, que conseguiu se evadir do local.



O acusado foi socorrido por uma ambulância do SAMU para o hospital Santa Casa.