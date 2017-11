ÚLTIMA HORA: POLICIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE ASSASSINAR O TRAVESTI "PRISCILA"

Na manhã desta quarta-feira (1), Policiais Civis de Sobral efetuaram a prisão de Francisco Ivo Araújo, 34 anos, vigia, natural de Santana do Acaraú, ele é acusado de matar o travesti Luís Paulo Vasconcelos, 27 anos, natural de Sobral, conhecida por "Priscila". O crime foi registrado no dia na madrugada do dia 24 de outubro do corrente ano. A vítima foi executada a bala.



A prisão aconteceu por força de um mandado de prisão preventiva, após um criterioso trabalho de investigação realizado por Policiais Civis de Sobral.





Mais detalhes em breve.

