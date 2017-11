Violência no fim de semana deixa 52 mortos em acidentes e assassinatos no Ceará

Ao menos, 47 pessoas foram assassinadas no fim de semana em todo o estado do Ceará. O balanço ainda é parcial, mas revela que na Capital, 20 pessoas foram mortas entre a sexta-feira (10) e a noite do domingo (12). Outras 13 foram assassinadas em Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Já no Interior, a Polícia contabilizou nove assassinatos, a maioria (7) na Região Sul. Os acidentes de trânsito causaram cinco mortes, totalizando 52 mortes violentas no período.





Em Fortaleza, os Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ocorreram nos bairros Centro, Genibaú, Messejana (2 casos), Henrique Jorge (3 casos), Mondubim (duplo homicídio), Fátima, Bonsucesso (2), Pirambu, Parque Santa Filomena(Jangurussu), Vila Velha, Bela Vista, Benfica, Tancredo Neves (duplo) e Granja Lisboa, além de uma chacina com quatro mortos ocorrida já na madrugada de hoje, no bairro Sapiranga-Coité





Na RMF, foram 17 crimes de morte assim distribuídos por Município: Maracanaú (3 casos), Caucaia (4 casos, entre eles, um duplo), Pacajus (3), Aquiraz, Maranguape e Itaitinga (numa CPPL).





No Interior Sul, a Polícia registrou sete assassinatos em Campos Sales (2 casos), Juazeiro do Norte, Quixeré, Acopiara, Crato e Morada Nova. E no Interior Norte, outros três em Canindé e Forquilha (2 casos).





Acidentes





Cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Quixeré (localidade de Boqueirão), Groaíras (na rodovia estadual CE-179), Jati (na BR-116, na localidade de Corte Grande), na Capital (bairro José Walter) e em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).