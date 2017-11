Zé Vital cobra a implantação de guaritas nos bairros: Promessa de Ivo Gomes

O vereador Zé Vital (PMDB), foi a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão de segunda-feira, e falou sobre a onde de violência. Zé Vital aposta nos programas sociais para o combate a violência de forma generalizada, "Cadê os projetos sociais para atender as crianças do bairros? Prefeito a população está cansada de tanta reunião. Cadê as guaritas que o senhor prefeito iria colocar em cada bairro? Já se passou um ano de sua administração e até agora nada". Disse Zé vital na sessão de segunda-feira.





Durante o pronunciamento do vereador Zé Vital, Sargento Ailton Marcos entrou no debate e falou que a violência tem haver com o que foi produzido lá atrás, como não houve política social, de combate a violência, a situação se agravou. "Essa reunião do prefeito com o delegado e o Juiz de Direito, eu vejo que para operacionalizar você vai ter que ter o pessoal de campo, se não tiver não adianta", comentou Ailton Marcos adiantou que os jovens envolvidos nos crimes de hoje, são jovens produzidos na gestão do então governador Cid Gomes.





(Via Wilson Gomes)