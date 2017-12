ATENÇÃO! ENEL abre oportunidades de estágio em várias áreas

A ENEL é a maior companhia de energia elétrica da Itália e a quinta maior companhia de energia do mundo, com presença em mais de 30 países e atuando no Brasil nos estados RJ e CE, está com seleção aberta para estágio em várias áreas.





Se você gosta de superar desafios, assumir responsabilidades, colaborar, busca sempre a excelência e se adapta rápido a mudanças, inscreva-se já!





Prazo de inscrição: 22 de dezembro





Cursos: Engenharia Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia de Telecomunicações, Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Serviço Social Publicidade, Informática, Psicologia.





Idiomas: Inglês e Espanhol são diferenciais importantes, mas não são eliminatórios.





Admissão: 19/02/2018

Para participar:

1. Cadastre-se na plataforma Empodera! ( AQUI );

2. Submeta o seu currículo a plataforma e atualize seus dados de cadastro com todas as informações em "Minha Conta";