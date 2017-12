Confira os principais concursos de 2018. Previsão é de 162 mil vagas

Após arrocho, o próximo ano promete ser movimentado para quem sonha em ingressar no serviço público.

O ano de 2018 promete ser de bonança para quem sonha com uma vaga no serviço público. Após um longo período no qual a crise financeira levou gestores dos Três Poderes a adiarem nomeações, a expectativa é que o quadro se reverta nos próximos meses.





Segundo levantamento feito pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), serão abertas 162 mil vagas em todo o país, nas esferas federal, estadual e municipal.





"Vínhamos enfrentando uma série de restrições desde 2015, mas, neste ano, o governo federal sinalizou que separou um valor considerável para a realização de certames, o que comprova a intenção de contratar"

Marco Antônio Araújo Junior, presidente da Anpac





Marco Antônio acredita que o cenário em 2018 será positivo. “Outros dois elementos importantes que reforçam a previsão de abertura de novas seleções são o déficit de funcionários nos principais órgãos públicos, como a Polícia Rodoviária Federal, e o crescimento exponencial de aposentadorias até 2022”, acrescentou.





Já estão previstos cerca de 40 certames federais – entre ministérios, institutos, agências reguladoras e corporações –, que oferecerão vagas para carreiras de nível médio e superior em diferentes regiões.





Afinal, as eleições podem atrapalhar?





O especialista explica uma dúvida de muitos estudantes sobre impedimentos devidos às eleições. “Há um mito de que não se pode ter concurso em ano eleitoral. Na verdade, o que é proibido é a posse do servidor de 90 dias antes da votação até o fim do mandato”, diz o presidente da Anpac.





Na prática, não poderão tomar posse os aprovados em cargos do Executivo federal de julho a dezembro de 2018. “Mas, nesse período, pode-se realizar concursos”, acrescentou.





De acordo com o professor de direito previdenciário Carlos Melo, do cursinho Campus, este é um bom momento para quem tem como objetivo ingressar na carreira pública. “Aqueles candidatos que já estão estudando com certeza sairão na frente. Mas ainda é possível iniciar a preparação e entrar na disputa”, disse.





Segundo Melo, a palavra-chave para garantir uma vaga é dedicação. Especialmente porque a concorrência será acirrada, principalmente nas seleções mais aguardadas pelos candidatos.





“É importante intensificar os estudos. A aprovação depende do esforço de cada um. Aqueles que desejam sucesso precisam traçar estratégias e aproveitar todo o tempo disponível para se dedicar ao aprendizado. Com base na ordem de importância de disciplinas, o candidato deve dividir seu tempo entre a teoria e a resolução de questões”, afirmou o especialista.





Rotina voltada à preparação

Quem segue à risca essas recomendações é Marcella Saldanha, 26 anos. Ela tentará uma vaga para o cargo de técnico legislativo no concurso da Câmara Legislativa do DF.





Atualmente, Marcella dedica 14 horas diárias à preparação, todos os dias da semana. “Costumo estudar das 8h às 22h, inclusive aos sábados e domingos. A motivação é o combustível. Quem não desiste da meta uma hora passa”, disse.









Confira alguns dos concursos previstos para 2018





Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 300 vagas – 220 para oficial de inteligência, 60 para oficial técnico de inteligência e 20 para agente de inteligência





Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 148 vagas para níveis médio e superior





Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 720 vagas, sendo 307 para técnico em regulação, 52 para técnico administrativo, 316 para especialista em regulação e 45 para analista administrativo





Banco Central: 990 vagas para níveis médio e superior, sendo 150 para técnico, 400 para analista e 40 para procurador





Biblioteca Nacional: 132 vagas para níveis médio e superior





Casa de Rui Barbosa: 28 vagas para pesquisador e tecnologista





Fundação Nacional de Artes (Funarte): 200 vagas para diversos cargos, sendo 135 para nível médio e 65 para superior





Fundação Nacional de Saúde (Funasa): 459 vagas para níveis médio e superior





Fundação Palmares: 65 vagas para nível superior





Hospital das Forças Armadas (HFA): 150 vagas para níveis médio e superior





Instituto Brasileiro de Museus (Ibram): 306 vagas, sendo 82 para assistente técnico, 116 para técnico em assuntos culturais, 98 para analista e 10 para técnico em assuntos educacionais





Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama): 1.630 vagas, sendo 610 para técnico administrativo, 270 para analista administrativo e 750 para analista ambiental





Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): 1.132 vagas, sendo 483 para técnico administrativo, 62 para técnico ambiental (nível médio); 546 para analista ambiental e 86 para analista administrativo (nível superior)





Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): 516 vagas, sendo 236 para auxiliar institucional, 104 para analista e 176 para técnico





Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): 435 vagas para níveis médio, médio/técnico e superior





Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 7.580 vagas de níveis médio e superior, para os cargos de técnico, analista e perito





Marinha: 300 vagas para níveis médio, médio/técnico e superior





Ministério da Cultura: 102 vagas, sendo 33 de nível médio e 69 de superior





Ministério da Fazenda: 1.312 vagas parar diversos cargos de níveis médio e superior

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços: 299 vagas para níveis médio, médio/técnico e superior





Ministério do Meio Ambiente: 118 vagas para agente (nível médio) e 38 para analista (nível superior)





Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 2.595 vagas para vários cargos de níveis médio e superior





Polícia Rodoviária Federal (PRF): 2.778 vagas para nível superior





Receita Federal: 2.083 vagas, sendo 630 para auditor-fiscal e 1.453 para analista-tributário





Superior Tribunal Militar (STM): 42 vagas, sendo 32 para técnico judiciário e 10 para nível superior





Concursos autorizados no DF





Câmara Legislativa: 86 vagas, de níveis médio e superior, para o quadro funcional da Casa Legislativa





Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab): 75 vagas, além de formar cadastro de reserva e será publicado ao longo do ano de 2018





Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap): 96 vagas para empregos em diversas especialidades de níveis médio e superior, além das que surgirem na validade do certame, dois anos, podendo dobrar





Polícia Civil (PCDF): 2.100 vagas, sendo 1.750 vagas para Agente e 350 para escrivão





Polícia Militar (PMDF): 2.024 vagas para carreira de Praças Combatentes (soldados) da Corporação, sendo 24 oportunidades destinadas a músicos





Secretaria de Fazenda: 120 vagas, sendo 40 para o preenchimento imediato e 80 para formar cadastro reserva





Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos: 314 vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira Pública de Assistência Social, técnicos e especialistas, nível médio e superior.





Via portal Metrópoles