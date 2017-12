Cris Cyborg vence Holly Holm e mantém o cinturão

Brasileira venceu por decisão unânime dos juízes.

A lutadora brasileira Cris Cyborg venceu a luta contra a desafiante, a americana, Holly Holm, realizada neste sábado (30), em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último evento do Ultimate Fighting Championship (UFC), deste ano, o UFC 219.





A luta durou os cinco rounds e Cyborg venceu por decisão unânime dos juízes, chegando assim a 19 vitórias e apenas uma derrota na carreira.





Depois do anúncio da vitória, Cris Cyborg pediu ainda no octógono para lutar no UFC 221, que vai acontecer em Perth, na Austrália, no dia 10 de fevereiro.





Além de Cris Cyborg outros dois brasileiros entraram no octógono. Matheus Nicolau venceu o americano Louis Smolka por decisão unânime dos juízes e o outro braisleiro Edson Barboza perdeu para o russo Khabib Nurmagomedov, também por decisão unânime dos juízes.





Confira os resultados do UFC 219:





Card principal





Cris Cyborg venceu Holly Holm por decisão unânime

Khabib Nurmagomedov venceu Edson Barboza por decisão unânime

Dan Hooker finalizou Marc Diakiese no 3º round

Carla Esparza venceu Cynthia Calvillo por decisão unânime

Neil Magny venceu Carlos Condit por decisão unânime





Card preliminar





Michal Oleksiejczuk venceu Khalil Rountree por decisão unânime

Myles Jury venceu RickGlenn por decisão unânime

Marvin Vettori e Omari Akhmedov empataram de forma majoritária

Matheus Nicolau venceu Louis Smolka por decisão unânime

Tim Elliott finalizou Mark De La Rosa no 2º round.





Fonte: Cnews