Fazenda da Esperança São Bento comemora 9 anos de fundação

No final do ano de 2008, em meio a dezenas de carnaubeiras e às margens do Rio Acaraú, os primeiros alicerces da Fazenda da Esperança São Bento começaram a serem construídos, em Patriarca, distrito de Sobral. A comunidade terapêutica, instalada no município graças aos esforços de Dom Fernando Saburido, na época bispo da Diocese de Sobral, comemora no mês de dezembro 9 anos de missão na recuperação de dependentes químicos. Para celebrar esta importante data, a Fazenda da Esperança preparou uma programação toda especial no dia 16 de dezembro.





A programação comemorativa inicia às 15h, com a Tarde da Misericórdia, que inclui confissões, terço e adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 19h, acontece a Missa do Crisma, presidida pelo bispo da Diocese de Sobral, Dom Vasconcelos, onde alguns jovens que estão em recuperação na comunidade terapêutica receberão o sacramento da Confirmação.





Lançamento





Após a Santa Missa, acontecerá o lançamento do livro “É proibido frear”, que tem como organizadores uma das fundadoras da Fazenda da Esperança, Iraci Leite, e o responsável pela Fazenda da Esperança em Garanhuns, Edson André Ramos. A obra traz fragmentos da história da Fazenda da Esperança através do relato das experiências de seus fundadores, colaboradores, acolhidos e ex dependentes, pessoas que tiveram suas vidas transformadas e hoje adotam o estilo de vida do carisma da Esperança.





O lançamento do livro contará com a presença de um dos organizadores, Edson André Ramos. A obra já pode ser adquirida no escritório da Fazenda da Esperança, no prédio da Cúria Diocesana (Rua Maestro José Pedro, nº 70, próximo ao Colégio Farias Brito). Esse e outros produtos da comunidade terapêutica, como a Agenda 2018, também poderão ser adquiridos na festa dos 9 anos, que contará com stands para vendas de artesanatos, produtos feitos na Padaria Sabores da Esperança, lanches, entre outros.





Espetáculo





A festa de comemoração pelos 9 anos da Fazenda São Bento contará ainda com a apresentação do musical “Filho de Deus, Menino Meu”, tradicional espetáculo de Natal da Comunidade Shalom. Com ritmos musicais diversos, danças e uma mistura de cores e sons, a encenação apresenta momentos de alegria pela espera e nascimento de Cristo, além de “emoções, que levam os espectadores das gargalhadas às lágrimas”, garantem os organizadores. A apresentação inicia às 21h.





Fazenda da Esperança





Convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida. Esse é o tripé da Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica que já atua há mais de 30 anos na recuperação de jovens dependentes químicos, presente em 19 países do ocidente ao oriente. Em Sobral, mais de 500 homens já passaram pela comunidade terapêutica. Atualmente acolhe cerca de 50 homens, jovens na sua maioria.





Conta com um terreno de 95 hectares, onde foram construídas cinco casas, um prédio que abriga padaria, cozinha industrial e refeitório, galpão onde é desenvolvido o trabalho de artesanato e o Santuário da Esperança, inaugurado em 2015. Instituição sem fins lucrativos, a Fazenda da Esperança em Sobral é mantida através de convênios com algumas instituições, além da ajuda dos chamados embaixadores da Esperança.