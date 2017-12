Heterossexual está virando minoria e perdeu direitos, diz ministro do STJ

O ministro João Otávio Noronha, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), disse nesta segunda (4) que os heterossexuais vão precisar reivindicar direitos porque estão "virando minoria" no Brasil.





"Hoje o nosso juiz constitucional não pode ser pautado pelas minorias só. Aliás eu já vi que quero meus privilégios porque o heterossexual agora está virando minoria. Não tem mais direito nenhum. Estamos criando isso", afirmou, em tom de brincadeira, durante evento promovido pelo tribunal para discutir o ativismo judicial.





Além de ministro do STJ, Noronha é corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão responsável por fiscalizar os juízes do país.

O ministro João Otávio Noronha, do STJ, durante reunião do Tribunal Superior Eleitoral