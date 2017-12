Prefeito Ivo Gomes e governador Camilo Santana inauguram Unidade Integrada de Segurança

Na manhã deste sábado (16/12), o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o governador do Ceará, Camilo Santana, entregaram a Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) de Sobral em cerimônia realizada na Praça da Coluna da Hora, no Centro da cidade, que contou com a participação de centenas de pessoas. Com o objetivo de integrar as forças de segurança do Estado e aproximá-las cada vez mais da população, a Uniseg é uma estratégia de segurança desenvolvida no âmbito do Pacto por um Ceará Pacífico do Governo do Estado.





A Uniseg de Sobral é a quinta inaugurada no Ceará e a primeira instalada no interior. A cidade recebeu, no início de dezembro, 214 novos policiais militares que irão compor o efetivo da unidade. Além destes, outros 31 homens foram transferidos para a Uniseg. Assim, a unidade conta com um efetivo total de 245 policiais que irão atuar exclusivamente na sede do município. A Uniseg de Sobral conta ainda com 10 viaturas modelo Duster, 10 motocicletas com 300 cilindradas e uma base móvel.

A nova estratégia de segurança tem apresentado números satisfatórios na capital. No caso da primeira unidade instalada, no Bairro Vicente Pizón, levou a uma queda de quase 70% em homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, quando comparado o ano de 2015, antes da implantação, com o de 2016. Já os roubos tiveram uma redução de quase 35%.





Expectativa





A população de Sobral recebeu os novos policiais de braços abertos. Para a estudante Jaiane Silveira, a presença da polícia na rua eleva a sensação de segurança. “Em todas as praças que você andar, em Sobral, você vai encontrar pelo menos três policiais e isso deixa a gente mais segura”, afirma.





A sensação é a mesma para o professor Mauro Matos. “Eu caminho à noite pela cidade para dar minhas aulas e vejo a polícia em atividade parando (suspeitos), fazendo revistas e isso deixa a gente mais seguro”, confirma.





O reforço policial nas ruas de Sobral começou a ser implementado no início de dezembro, com a realização de operações no Centro e nos bairros da periferia da cidade. Durante essas ações, os policiais realizam busca de armas e drogas e checam as placas de veículos e os nomes de pessoas suspeitas.





Parceria





O governador Camilo Santana destacou os investimentos de seu governo na área da segurança pública, mas reconheceu que não vai “resolver o problema da segurança só com reforço policial, é preciso trabalhar a prevenção”, disse Camilo, que ressaltou a parceria desenvolvida com o município de Sobral. “Aqui nós vamos ter um conjunto de ações com areninhas, urbanização de praças, iluminação, pavimentação em parceria com o prefeito Ivo. A parceria com a Prefeitura no acompanhamento dos nossos jovens e crianças é a grande política (de segurança) que nós devemos fazer”, concluiu o governador.





Comitê Municipal de Segurança

Outra importante ação realizada neste sábado, foi a instalação do comitê deliberativo do Ceará Pacífico em Sobral, que tem o objetivo de juntar representantes da Prefeitura, Tribunal de Justiça, Ministério público, polícia, defensoria pública e universidade para dialogarem e firmarem compromisso na missão individual de cada um dos parceiros no combate à violência.