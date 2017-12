Esgoto a céu aberto na Rua Viriato de Medeiros, no Centro de Sobral, está causando transtornos aos transeuntes e comerciantes.





Os comerciantes reclamam do forte odor que exala do esgoto, "espantando" os clientes e atrapalhando as vendas.





Ressaltante-se que todo mês a taxa de esgoto é cobrada e o serviço não está sendo prestado.

Fotos Jorge Alves