SOBRAL - Alunos de escola pública do distrito de Rafael Arruda criam grupo para estudar meteoros; vídeo

Nos dois últimos meses os aluno monitoraram mais de 150 meteoros.

lunos de escola púlica, do distrito de Rafael Arruda, em Sobral, Região Norte do Ceará criaram um grupo de estudos para entender melhor o fenômeno dos meteoros. São os chamados 'mochileiros da galáxias'.





O grupo foi criado em março deste ano, pelo professor Marçal Evangelista e para ele o projeto é uma iniciativa que proporciona que os estudantes tenham acesso a outras áreas do conhecimento, como a astrofísica. "Nesse clube de astronomia é bem aberto para os diversos temas, não somente a astronomia fechada em si", explica.





Hoje o grupo composto por 12 alunos do 1° ao 3° ano do ensino médio se reúnem pelo menos duas vezes na semana. Nesses encontros eles observam o céu e tudo fica registrado e catalizados em computadores. Todos os dados recolhidos viram gráficos que ajudam em pesquisas.





Para o estudante e integrante do grupo Mateus Elildo esses estudos servem para entender tudo e até mesmo auxiliar em sua futura profissão. "No meu caso eu quero trabalhar com engenharia e também na engenharia vai me ajudar a trabalhar muito com programação", diz.

(G1)