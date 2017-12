MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL

A violência não dá trégua no município de Sobral!



Por volta das 12:30 desta quinta-feira, dia 28, dois indivíduos em motocicleta efetuaram vários tiros em um homem que transitava em uma bicicleta em uma estrada carroçável no bairro Corte 8. Os tiros acertaram a cabeça da vítima, que morreu no local. A vítima foi identificada por Márcio Régis Linhares Portela, era conhecida por "Boca Rica", residia no bairro Cohab 1.



Sobral já contabiliza 115 homicídios dolosos em 2017, mais do que o dobro os homicídios de 2016, que contabilizou 51 mortes dolosas.



