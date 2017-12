ÚLTIMAS NOTÍCIAS: UBER INICIA SUAS OPERAÇÕES EM SOBRAL

A partir desta sexta-feira, 1º de dezembro, às 14h, a Uber vai começar a operar em Sobral. Conhecida como a capital da região norte cearense, Sobral também é carinhosamente chamada de Princesa do Norte pela beleza característica da cidade. A Uber pretende ser parte da cidade oferecendo à população uma alternativa acessível, moderna e eficiente, para que os sobralenses vivam ainda mais a cidade.





Com um toque na tela de seu celular, agora é possível conseguir, em poucos minutos, um motorista parceiro da Uber para ir ao cinema no North Shopping Sobral, sair com os amigos para um barzinho na Av. Dr. Guarany, ou ir às aulas na UVA. Esta é a mais nova cidade no Brasil em que a Uber opera, e nossa missão é oferecer mais uma alternativa prática e confiável de mobilidade para a população.





O que é Uber?





O app da Uber conecta você a um motorista particular quando você quiser, onde quer que você esteja. Nossa tecnologia permite focar na segurança de nossos usuários e motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Saiba mais sobre a segurança de usar a Uber aqui





Aqui estão os preços do uberX em Sobral:





[ R$ 1,50 preço base + R$ 1,08 (p/ Km) + R$ 0,15 (p/ min)]





[Preço mínimo e taxa de cancelamento: R$ 6 | Custo fixo: R$0,75].