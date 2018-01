Aumenta o apoio à pena de morte no Brasil

Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados são a favor.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, o número de brasileiros a favor da pena de morte aumentou nos últimos 9 anos. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados são a favor, em 2008 a data da última pesquisa sobre o assunto, o percentual era de 47%.





A pena de morte não é aplicada no Brasil, mas ela está prevista no inciso 47 do artigo 5º da Constituição em período de guerra declarada. A última vez que o Brasil entrou em uma guerra, foi a Segunda Guerra Mundial.





O Datafolha entrevistou 2.765 pessoas em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro de 2017, 39% da população é contra à punição. Além disso, 1% se declarou indiferente, e outros 3% não souberam responder.





O apoio à pena de morte é maior entre os brasileiros mais pobres, com renda mensal de até cinco salários mínimos (ou R$ 4.770), o apoio é de 58%. Esse apoio diminui para 51% na faixa de quem recebe de cinco a dez salários (R$ 9.540) e cai ainda mais entre a parcela mais rica, indo para 42%.





Entre as mulheres, 54% apoiam a pena de morte, já entre os homens, esse apoio sobe para 60%. A faixa etária que mais apoia a pena de morte, são as pessoas entre 25 e 34 anos, onde 61% são a favor. Entre os idosos, acima de 60 anos, 52% são favoráveis a pena.





Já entre os grupos religiosos, os católicos são que mais são a favor da pena de morte, com 63% a favor e 34% contra, os evangélicos 50% são a favor, 45% contra, os ateus são os que menos apoia de morte, apenas 46% são favoráveis a essa resolução.





