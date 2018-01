Bandidos do Comando Vermelho invadem escola pública e ameaçam matar professores

A escola fechou as portas diante das ameaças dos criminosos. Os bandidos picharam paredes e quadros, quebraram equipamentos e deixaram o recado. Até agora nenhum suspeito foi localizado pela Polícia.





Bandidos da facção criminosa Comando Vermelho (CV) invadiram, na tarde desta segunda-feira (29), uma escola pública localizada na Zona Oeste de Fortaleza e praticaram depredações. Em seguida, deixaram nas paredes pichações ameaçando matar, pelo menos, dois professores, caso as aulas não fossem imediatamente suspensas. A escola mandou alunos e funcionários embora e fechou as portas temendo a ação dos bandidos.





O alvo do atentado foi a Escola de Ensino Médio e Fundamental 2 de Setembro, da rede pública de ensino, localizada na Avenida Francisco Sá, na Barra do Ceará. Os bandidos estariam armados e deixaram nas paredes as ameaças aos professores. Além disso, causaram prejuízos, destruindo equipamentos essenciais ao funcionamento da unidade.





A Polícia Militar foi chamada ao local, mas nenhum dos bandidos foi localizado. A direção da escola preferiu também não se manifestar publicamente sobre o fato, temendo represália dos criminosos.





A escola pública está localizada próxima a um dos redutos da criminalidade em Fortaleza, o Gueto da Barra do Ceará, palco de tiroteios e mortes nos últimos anos em decorrência da presença de traficantes de drogas e matadores de facções.





A Polícia Militar já ocupou o Gueto várias vezes, usando, inclusive, até tratores da Prefeitura de Fortaleza para desmontar barricadas colocadas pelos traficantes nos acessos à comunidade.





A direção da escola não informou que providências serão tomadas para a segurança dos alunos nem revelou a data de reinício das aulas.





(Cearanews7)