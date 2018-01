Bando ataca cidade de Ibaretama e pratica primeiro roubo a banco no Ceará em 2018

Polícia registrou na madrugada desta quinta-feira (11) o primeiro ataque a banco no Ceará em 2018. Uma quadrilha fortemente armada assaltou a agência do Bradesco da cidade de Ibaretama, no Sertão Central (a 130Km de Fortaleza).





Moradores daquela cidade foram acordados, por volta de 2 horas, com o barulho de tiros em série e seguidas explosões. Naquele momento a quadrilha estava atacando a agência bancária. Muitos disparos de armas de grosso calibre – provavelmente fuzis – foram realizados e os moradores ficaram temerosos de abrir as portas de suas casas para saber o que realmente estava ocorrendo.





A ação dos criminosos foi violenta. Os explosivos colocados nos Caxias eletrônicos destruíram completamente a agência. O teto ruiu e as portas foram arremessadas. O que restou da agência foram escombros.





Não se sabe, ainda, se a quadrilha conseguiu roubar o dinheiro – todo ou em parte – que havia nos equipamentos eletrônicos e no caixa localizado na tesouraria da agência.





Muitos tiros





Os bandidos também atacaram, simultaneamente, a sede do destacamento da Polícia Militar e impediram, assim, que os poucos policiais que ali estavam de reagir á altura e impedir a concretização do roubo no Bradesco.





Equipes da PM de cidades próximas a Ibaretama, como Ibicuitinga, Quixadá e Morada Nova foram mobilizadas para auxiliar nas buscas aos criminosos na região. Também foram acionadas patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) para o cerco aos bandidos naquela região. Até o começo da manhã, no entanto, eles não haviam sido localizados.





Na manhã desta quinta-feira as buscas aos bandidos continua e com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





Confira o estrago