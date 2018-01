BOA VIAGEM! THIAGO VIAJA PARA SP ONDE INICIARÁ O CURSO NO ITA

O jovem Antonio Thiago Dias Arruda, 18 anos, foi aprovado recentemente em dois vestibulares de Universidades concorridas no Brasil: o Instituto Militar de Engenharia (IME) e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Thiago escolheu cursar Engenharia Civil Aeronáutica no ITA em São José dos Campos (SP), onde passa a residir a partir de agora. Os dois estão entre os vestibulares mais difíceis do país.





Boa viagem e parabéns! Sucesso nesta nova etapa.