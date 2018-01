EDINHO FOI O PILOTO DESTAQUE DO 1º MOTOCROSS DE TIANGUÁ

O 1º Motocross de Tianguá foi realizado no último domingo, dia 21, no "Parque dos Eucaliptos". O evento contou com a presença dos melhores pilotos do Norte/Nordeste do Brasil. A corrida foi realizada pelo piloto "GG", que tornou a cidade de Tianguá palco de excelência do motocross cearense.



O Piloto Edinho foi o destaque da corrida, pois liderou a categoria principal (MX1) do início ao fim.





Confira os campeões:





Categoria MX1

1º LUGAR: EDINHO

2º LUGAR: MACALÉ

3º LUGAR: ÍTALO ARAÚJO





Categoria 200cc

1º LUGAR: MAGUIM PREPARAÇÕES

2º LUGAR: TABATINGA

3º LUGAR: DAVI MOTA





Categoria Intermediária Nacional 1º LUGAR: DARLAN 2º LUGAR: ABELHA 3º LUGAR: BÉCIO





Categoria Nacional 230cc 1º LUGAR: MAGUIM PREPARAÇÕES 2º LUGAR: ABELHA 3º LUGAR: DIEGO MARANHÃO





Categoria Intermediária Importada 1º LUGAR: ÍTALO ARAÚJO 2º LUGAR: GG 3º LUGAR: MARCELO

Categoria Iniciante 1º LUGAR: BÉCIO 2º LUGAR: JÚNIOR BARBOSA 3º LUGAR: ALISSON





Categoria MX3 1º LUGAR: GAÚCHO 2º LUGAR: MARIEL 3º LUGAR: URUBU





Categoria Open Nacional 1º LUGAR: MARIEL 2º LUGAR: URUBU 3º LUGAR: GAÚCHO

Fotos: Julião Sports