FLASHES DO JOGO BENEFICENTE EM PROL DO TÉCNICO TECO TECO

Foi realizado na noite de ontem (12), no estádio do junco, um jogo beneficente em prol do treinador Teco Teco, que passa por problemas de saúde.





Privilegiaram o evento vários jogadores e ex-jogadores que trabalharam com Teco Teco, também o evento teve a presença de vários torcedores, do deputado estadual Ferreira Aragão e de outras autoridades.





Vale salientar que o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos foi doado ao treinador Teco Teco, para custear parte do seu tratamento.





Confira as fotos do jogo beneficente:

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves