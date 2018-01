HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO EM COREAÚ

Por volta das 12h deste sábado (13), a Polícia registrou um homicídio a faca no município de Coreaú.





O crime aconteceu logo após uma discussão banal entre dois homens no bairro do Cemitério. A vítima foi atingida com três perfurações a faca, foi socorrida para o hospital municipal de Coreaú, infelizmente não resistiu e veio a óbito. O acusado conseguiu fugir.



A Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de prender o homicida.





A vítima foi identificada apenas por Matheus.