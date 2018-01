Interior do Ceará tem mais de 400 vagas de empregos no Sine/IDT nesta semana

A quantidade das vagas varia conforme o município e a função disponível. O candidato deve ir até a unidade do Sine/IDT.

No interior do Ceará, o Sine/IDT está ofertando mais de 400 vagas de emprego em diversos municípios. Deste total, há também oportunidades para quem é portador de deficiência.





A cidade com o maior número de vagas é Juazeiro do Norte, a 490 km de Fortaleza, com 110 vagas. Os cargos variam de Analista de Recursos Humanos a Operador de Empilhadeira.





Há municípios também com mais 30 vagas por função. No caso de Canindé (a 117 km de Fortaleza ), por exemplo, a função para Auxiliar de Linha de Produção possui 50 vagas disponíveis.





A cidade de Juazeiro do Norte está ofertando 32 vagas para a função de auxiliar de logística. Ao todo, são 25 cidades com diversas oportunidades de emprego.





Segundo o Sine/IDT, os candidatos na vaga podem ir para as unidades da instituição do município de interesse. Os detalhes sobre as funções são fornecidas presencialmente.





Confira a lista dos municípios e suas respectivas vagas de empregos





Aracati: 15

Barbalha: 10

Baturité: 9

Camocim: 10

Canindé: 53

Cascavel: 3

Crateus: 10

Crato: 10

Eusébio: 9

Horizonte: 4

Iguatu: 12

Itaitinga: 4

Juazeiro do Norte: 110

Limoeiro do Norte: 17

Maracanaú: 3

Maranguape: 41

Morada Nova: 4

Pacatuba: 21

Pecém: 3

Quixadá:14

Quixeramobim: 2

Russas: 15

Sobral: 25

São Gonçalo do Amarante: 3

Tauá: 5