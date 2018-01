INTERNAUTA DE MORAÚJO COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta da cidade de Moraújo coloca boca no trombone e denuncia o abandono em que se encontra o município.

"Bom dia! venho por meio desse meio de comunicação mostrar a nossa indignação com a gestão atual e anterior da prefeitura de Moraújo. Somos do interior de Moraújo chamado Canafístula, provavelmente desde 2012 a creche daqui foi fechada e os alunos dessa localidade devem se deslocar da mesma para outro lugar para estudar vão de ônibus em pé na maioria das vezes, crianças de 3 a 10 anos. A creche foi praticamente acaba (demolida) pela as criança e alguns jovens, pois fizeram a mesma de quadra de esporte, pois é algo que não temos privilégios, não temos direito de transporte seguro, creche próxima as crianças muito menos ao lazer e esporte. Não queremos um Brasil com direitos diferentes, mas contamos com direitos iguais."