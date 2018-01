CORPO DE EMPRESÁRIO SOBRALENSE É ENCONTRADO DENTRO DO DIPLOMATA MOTEL

Na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia registrou um achado de cadáver dentro do Diplomata Motel, localizado às margens da BR 222.



A vítima foi identificada por Milton Oliveira Macedo, 48 anos, natural de Teresina/PI, trabalhava no rumo de vendas de veículos.



A Polícia Civil esteve no local, realizando os procedimentos legais.



A Perícia Forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o caso.





Confira mais detalhes com Olivando Alves: