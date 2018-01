Viatura do Cotar capota com quatro policiais em rodovia no Interior do Estado

Policiais estavam utilizando cinto de segurança no momento do acidente e não sofreram ferimentos graves.

Uma viatura do Comando Tático Rural (Cotar) com quatro policiais capotou por volta de 1h deste sábado (13) em uma curva da rodovia que liga Madalena e Quixeramobim.





Segundo a Polícia, todos utilizavam cinto de segurança no momento do acidente e, portanto, sofreram apenas ferimentos leves.





Eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), medicados e liberados logo em seguida.





O motorista da viatura teria perdido o controle do veículo ao fazer a curva, de acordo com informações preliminares. Entretanto, só a perícia irá confirmar as causas do acidente.