Violência no primeiro fim de semana de 2018 deixa 46 mortos em homicídios no Ceará

A primeira chacina do ano no estado ocorreu na noite desse domingo (7) em Maranguape, mas os corpos das quatro vítimas só foram encontrados na manhã de hoje. Polícia não tem, ainda, pistas dos criminosos.





Quarenta e seis pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. O balanço, porém, ainda é parcial, mas revela que, entre a última sexta-feira (5) e o começo da madrugada de hoje (8), ocorreram 21 homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), oito na Capital e mais 16 no Interior do estado. Uma chacina deixou quatro mortos na noite de domingo, mas os corpos somente foram encontrados na manhã desta segunda-feira.





Em Fortaleza, um duplo assassinato foi registrado na tarde de domingo (7), no bairro Autran Nunes. Uma das vítimas tombou sem vida no local do crime e a outra morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Cinco pessoas suspeitas de envolvimento na dupla execução sumária foram presas em flagrante, no momento da fuga, por policiais do Batalhão Raio. Com o grupo foram apreendidas quatro armas de fogo, dois revólveres de calibre 38 e duas pistolas, sendo uma de calibre 380 e outra de calibre Ponto 40. Os cinco foram autuados em flagrante no 10º DP (Antônio Bezerra).





Além do duplo crime de morte no Autran Nunes, também foram registrados homicídios em Fortaleza nos seguintes bairros: Centro (latrocínio na Praça Castro Carreira ou Praça da Estação), Vicente Pinzón (Rua do pescador), Carlito Pamplona (Avenida Francisco Sá), Jardim América (praça do bairro) , Planalto Ayrton Senna (areninha do bairro) e Mondubim (Travessa Guaíba).





Mais mortes





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 21 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia 4 (nos bairros Iparana, Icaraí, Parque Soledade e Carrapicho), Horizonte 5 (nos bairros Centro/2 casos, Mangueiral, Dourados e na BR-116 Km 43), Maranguape 5 (todos no Novo Parque Iracema), Maracanaú 3 (nos bairros Acaracuzinho, Jaçanaú e Mutirão) Itaitinga 2, além de Pacajus e Pacatuba.





No Interior Norte, sete pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Ipu, Novo Oriente, Aracoiaba, Croatá, Itapiúna, Tianguá e Jijoca de Jericoacoara.





No Interior Sul, nove homicídios ocorreram nos municípios a seguir: Quixadá (2 casos), Quixeramobim (2 casos), Jaguaretama, Iguatu, Salitre, Aiuaba e Russas.