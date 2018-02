Curso de Jornalismo participa de comemorações do centenário do Correio da Semana

No próximo mês de março, o Jornal Correio da Semana, criado pela Diocese de Sobral em 1918, irá comemorar seu aniversário de 100 anos. Como parte das ações de celebração dessa data, o Curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) participará do projeto de digitalização dos arquivos do jornal, que serão enviados ao Museu Sacro de Sobral e disponibilizados para pesquisa na internet.





A coordenadora do Curso de Jornalismo, profa. Liliane Luz, explica que após a digitalização, o arquivo ficará no Museu Sacro, em um espaço destinado ao Correio da Semana, que já abriga documentos impressos e objetos históricos como máquinas de datilografia. "Esse arquivo é muito importante para a nossa cidade e para o nosso estado, porque ele conta a história de Sobral. Pretendemos enviá-lo também para a Biblioteca Nacional, para que assim todos tenham acesso ao jornal da melhor forma possível."





Ainda de acordo com a coordenadora Liliane Luz, a partir do mês de março, dois acadêmicos do 7º semestre farão parte da equipe do jornal enquanto cursam a disciplina de Estágio Supervisionado I. Os estudantes do 5º semestre de Jornalismo participarão ainda de uma visita guiada a redação do Correio da Semana. A programação organizada pela Diocese para a comemoração do centenário contará também com o lançamento de uma edição especial em revista, palestras, entre outras atividades.









Jornal Correio da Semana





Fundado em 31 de março de 1918 por Dom José Tupinambá da Frota para divulgar as notícias da Diocese de Sobral, o jornal é um dos mais antigos do Estado do Ceará. Atualmente, a equipe é formada pelo diretor, Padre Lucas do Nascimento, jornalista responsável, Teresa Fernandes, e pelo editor de reportagens, Francisco Expedito de Araújo (Pachele).