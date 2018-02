Governo do Ceará amplia atendimento do Padin em 2018

O Governo do Ceará lançará a expansão do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Padin) para 15 novos municípios, nesta terça-feira, dia 27, às 9 horas, no Hotel Oásis. O lançamento ocorrerá durante o Seminário: Padin uma realidade do Ceará, que contará com as participações da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, e do secretário da Educação, Idilvan Alencar. O programa contará com investimentos de R$ 2,1 milhões.





Os municípios beneficiados nesta nova etapa são Tejuçuoca, Bela Cruz, Chaval, Coreaú, Pires Ferreira, Senador Sá, Paramoti, Santa Quitéria, Ibicuitinga, Ibaretama, Cariús, Monsenhor Tabosa, Deputado Irapuan Pinheiro, Potengi e Farias Brito. Em cada município, estarão envolvidos 1 supervisor, 8 Agentes do Desenvolvimento Infantil e 80 famílias contempladas.





O seminário reunirá professores e técnicos de Educação Infantil das redes públicas de ensino municipal e estadual. O evento encerrará o processo de formação do Padin, iniciado em 2017, ano de implementação do projeto, que atendeu 2.711 famílias, provenientes de 35 municípios cearenses.





Sobre o Padin

Lançado em junho de 2016, a iniciativa tem como finalidade formar competências familiares necessárias para garantir o bem-estar físico, emocional, social, cultural, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, as habilidades de comunicação e os conhecimentos gerais na primeira infância. O programa faz parte de um dos eixos do Programa Mais Infância Ceará, desenvolvido pelo Gabinete da Primeira-Dama do Estado, que consiste em três pilares. O Padin está relacionado especificamente ao pilar Tempo de Crescer.





O programa visa apoiar as famílias em condições de pobreza e vulnerabilidade social no cuidado e na educação de suas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, prioritariamente que ainda não tem atendimento à creche. O Padin realiza visitas domiciliares, encontros coletivos e comunitários para acompanhar e orientar as mães, os pais e/ou os cuidadores das crianças nessa faixa etária.





Fonte: Cearaagora