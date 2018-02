Mistério na morte de duas mulheres em Morada Nova. No ano, já são 97 vítimas de assassinatos

Subiu para 97 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018. Nas últimas 24 horas três mulheres foram mortas no interior do estado, duas delas numa mesma cidade: Morada Nova (a 163Km de Fortaleza). A Polícia daquele Município já investiga os crimes e busca saber se há ligação entre eles. As vítimas foram duas jovens.





O primeiro crime em Morada Nova ocorreu na noite da última segunda-feira (26), quando Danielle Márcia de Freitas Lima, 20 anos, foi assassinada, a tiros, na periferia da cidade. A Polícia sabe apenas que a vítima foi alvejada a tiros nas proximidades de sua residência.





Na noite de ontem, a vítima foi a jovem Lorrane Coelho Rodrigues, 22 anos. Ela foi assassinada, a tiros, nas proximidades de sua residência, no bairro Prourb. Segundo informações colhidas pela Polícia no local do crime, a garota foi atacada por bandidos que estariam em uma motocicleta e recebeu vários tiros à queima-roupa.





Mistério





A terceira mulher assassinada não foi, ainda, identificada. Ela foi encontrada morta junto com um homem dentro de um veículo no Distrito de Custódio, no Município de Quixadá, no Sertão Central (a 154KM de Fortaleza) na tarde de ontem. Os corpos foram encaminhados para o Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da cidade de Quixeramobim. A Polícia não tem, ainda, pistas para esclarecer o duplo homicídio.





Número





Em apenas 58 dias de 2018, 97 mulheres foram assassinadas no Ceará. Somente no mês de janeiro foram 56 casos. Em fevereiro, entre os dias 1º e 27, foram contabilizados outros 41 casos. (Fernando Ribeiro)