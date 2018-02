Confira a nota de agradecimento ao hospital Santa Casa na íntegra:

"Hj dia 26 de fevereiro de 2018, tenho um grande motivo de agradecimentos principalmente a Deus.









E agradece os funcionários da neo 2, o berçário, e a mãe canguru, da santa casa de misericórdia de sobral. O motivo foi meu filho, nasceu de 7 mês de gestação, com baixo peso e abaixo das mão de Deus, e a equipe da uti tomaram posse do que estava em seu alcance, e hj eu estou em casa com o meu filho, que si encontrar bem, só tenho de a agradece principalmente a Deus e segundo a competência dos profissionais que ñ olharam para o meu filho, pelo o profissionalismo e sim com os olhos cheio de amor e competência.









Grato mesmo, nunca esquecerei desse companheirismo desde do dia 28 de Dezembro de 2017 que meu filho nasceu mim ajudaram com atenção dada ao meu filho assistência necessária.obg









Esse aí e meu agradecimentos a santa casa."