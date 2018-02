POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ PRENDE UM DOS MAIORES TRAFICANTES DO PAÍS

Considerado um dos maiores traficantes do País, amazonense é preso em Fortaleza.





O amazonense Euder de Souza Bonethe, de 34 anos, foi preso no dia 6 de fevereiro, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, após investigações da Polícia Civil do Ceará. Ele estava sendo monitorado por encomendar carros clonados, porém, era também procurado pela Polícia Federal, há mais de dois anos, por ser considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Os detalhes da prisão foram apresentados nesta quinta-feira (15).





De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), delegado Diego Barreto, denúncias indicavam que um suspeito estava encomendando os veículos, mas não podia ser identificado. Somente a partir da troca de informações com polícias de outros estados, como São Paulo, foi que Euder de Souza acabou sendo localizado.





Com mandados de prisão em aberto em São Paulo e Rondônia, o suspeito era considerado de alta periculosidade, conforme ainda o delegado Barreto. Conhecido por “Primo”, ele era responsável por fazer a ligação entre produtores de cocaína da América do Sul com países da Europa e da África, além de abastecer traficantes do Nordeste, incluindo o Ceará.





Barreto disse ainda que o investigado tentou se apresentar como empresário do ramo de peixes e negou todas as informações sobre seu envolvimento com clonagem de veículos.





Em 2011, ele foi preso pela PF durante a Operação Semilla junto a outros investigados. Na ocasião, Euder de Souza Bonethe integrava uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas com base em São Paulo. Ele chegou a ser condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Já em 2017, durante a Operação Fortress, em Rondônia, o traficante foi apontado como líder de uma quadrilha responsável por transportar drogas de Porto Velho até Fortaleza, tanto por via terrestre como por aeronave.





Com informações do portal Diário do Nordeste